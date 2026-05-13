Biri filtre kahve yaptı, diğeri Türk kahvesi: Kuşaklar arası köprü

13.05.2026 14:24  Güncelleme: 14:25
Kocaeli'de düzenlenen Manevi Torunum Projesi'nin ilk etkinliğinde, farklı yaş gruplarından katılımcılar bir araya gelerek filtre kahve ve Türk kahvesi yapımını öğrenip, şiirler okuyarak tecrübelerini paylaştı.

Kocaeli'deki Saygınlar Kulübü üyeleri ve üniversitelileri bir araya getiren "Manevi Torunum Projesi"nin ilk etkinliğinde filtre kahve ile Türk kahvesi yarıştı, şiirler okundu, tecrübeler paylaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Saygınlar Kulübü, Manevi Torunum Projesi'ni hayata geçirdi. Farklı yaş gruplarını ortak etkinliklerde buluşturarak karşılıklı öğrenme, deneyim paylaşımı ve dayanışma kültürünü artırmayı hedefleyen projenin ilk buluşması İzmit Saygınlar Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Kulüp üyeleri ile üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği ve yaklaşık 3,5 saat süren ilk etkinlik renkli anlara sahne oldu. İstasyon şeklinde hazırlanan kahve demleme atölyesinde gençler filtre kahve yapım tekniklerini anlatırken, Saygınlar Kulübü üyeleri de Türk kahvesi yapımındaki tecrübelerini gençlere aktardı.

Çay ve şiir saatinin de düzenlendiği buluşmada, sohbet kartları eşliğinde kuşaklar arası iletişimi güçlendiren diyaloglar kuruldu. Genel kültür yarışmasında ise gençler ve kulüp üyeleri eşleşerek soruları birlikte yanıtlamanın keyfini çıkardı.

Etkinlikler 4 hafta sürecek

Gençler ile Saygınlar Kulübü üyelerini buluşturan proje, 4 hafta boyunca çeşitli faaliyetlerle devam edecek. Program kapsamında teknoloji kullanımı, el sanatları, dijital becerilerin desteklenmesi, üretime dayalı atölyeler ve film gösterimleri gibi ortak etkinlikler düzenlenecek. Kuşakların kendi dönemlerini yansıtan çalışmalar da yapacağı proje, son hafta gerçekleştirilecek sahne programı, söyleşiler ve Türk Sanat Müziği konseriyle sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
