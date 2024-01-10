 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti

Aydın-Denizli Karayolu'nda seyir halindeki bir tır, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaparak orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti
10.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:24
Abone Ol

Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti

AYDIN - Aydın- Denizli Karayolu'nda seyir halindeki bir tır, iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten gelen aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 MGC 95 plakalı bir tır seyir halindeyken, iddiaya göre tali yoldan ana yola katılmak için bir aracın aniden önüne çıkması sebebiyle manevra yaptı. Önündeki araca çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü, kontrolün kaybolması sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten gelen aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, yolda güvenlik önemleri alarak trafiğin akışını sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Aydın, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti - Son Dakika


19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Son Dakika
19:49 Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Manevra yapan tır, orta refüje çıkıp karşı şeride geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement