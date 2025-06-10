Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümü Annede Rahatsızlığa Neden Oldu

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından, aynı hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı öğrenildi. Gülten Zeyrek'e doktorlar tarafından müdahalede bulunulduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Oğlunun yaşadığı kaza sonrası fenalaşan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra rahatsızlığının arttığı kaydedildi.

Gülten Zeyrek'e doktorlar tarafından müdahalede bulunulduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam hastane önünde yaptığı açıklamada, Zeyrek'in hayatını kaybettiğinin henüz annesine söylenemediğini bildirerek, "Henüz başkanımızın annesine söylenemedi. Kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanamayacağım, kullanmamamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.