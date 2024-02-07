Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet Durumlarında Mobil Mutfak Hizmeti Sunuyor

Afet durumlarında vatandaşlara daha hızlı yemek verebilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak, mobil fırın ve mobil ikram aracı hizmete aldı. Hizmete alınan araçları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Mobil mutfağımızda bir öğünde 3 bin kişilik yemek, mobil fırınımızda saatte 1500 ekmek üretebiliyor, mobil ikram aracımızla da sağlıklı bir şekilde yemek dağıtımı yapabiliyoruz. Rabbim böylesi acıları yaşatmasın. Vatandaşlarımızın ihtiyaç olduğu her anında yanındayız "dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek afet durumlarında, vatandaşlara yemek hizmeti verebilmek amacıyla mobil mutfak, mobil fırın ve mobil ikram aracı hizmete aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı ile birlikte hizmete alınan mobil araçları inceledi. Olabilecek afet durumlarında mobil yemek araçlarının vatandaşlara sağlıklı bir şekilde hizmet verebileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anında yanınızdayız. Bu anlamda yaşanabilecek afet durumlarında vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yemek verebilmek için mobil mutfak, mobil fırın ve mobil ikram aracı hizmete aldık. Araçlarımız tüm tefrişatları ile hazır olup mobil yemek tırımızda bir öğünde 3 bin kişilik yemek, mobil fırınımızda saatte 1500 ekmek üretebiliyor, mobil ikram aracımızla da sağlıklı bir şekilde yemek dağıtımı yapabiliyoruz" dedi. - MANİSA
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