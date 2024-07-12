Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu Sakinleri İzmir'de Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu Sakinleri İzmir'de Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu Sakinleri İzmir\'de Sasalı Doğal Yaşam Parkı\'nı Gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için unutulmaz bir gezi düzenledi. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı ziyaret edildi. Misafirler, parkta bulunan hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

12.07.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, İzmir'de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için unutulmaz bir gezi düzenledi. Gezi programı kapsamında İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı ziyaret edildi. Doğayla iç içe bir ortamda keyif dolu bir gün geçiren misafirler, parkta bulunan hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen geziden ve gördükleri güzelliklerden memnuniyetlerini dile getiren İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, gezi programını düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sasalı, Manisa, Çiğli, İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu Sakinleri İzmir'de Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 17:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu Sakinleri İzmir'de Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement