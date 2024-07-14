Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS\'ye giren memur adaylarını taşıdı

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren memur adaylarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, sınava yetişemeyecek durumda olan adayları araçlarıyla sınav noktalarına taşıdı. Sınav öncesinde de okullarda memur adayları ve ailelerini karşılayan ekipler çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da binlerce memur adayını KPSS heyecanı sardı. Kamu personeli olmak için ter döken memur adayları ve onları heyecanla bekleyen ailelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, okullarda 5 bin kişilik su, 3 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikramında bulundu. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise caddelerde devriye gezerek, yolcu yoğunluğu olan durakları kooperatiflere bildirirdi, otobüslerin koordinasyonu sağladı. Ekipler, sınava yetişemeyecek durumda olan adayları da araçlarıyla sınav giriş noktalarına taşıdı.

İkram dolayısıyla memnuniyetlerini belirten adaylar ve aileleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. - MANİSA