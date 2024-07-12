Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi açıklandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi açıklandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spilkent Toplu Konut Projesi'nin kura tarihini 31 Temmuz Çarşamba günü olarak duyurdu. Başvuruların kabul edilmeyeceği ve kura sonuçlarının internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

12.07.2024 15:28  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede Spilkent Toplu Konut Projesi'nin kura tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlendiği duyuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Spilkent Toplu Konut Projesi'nde kura tarihine sayılı günler kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sabırsızlıkla beklediği kura tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olduğu duyuruldu. Yapılan duyuruda kura yeri ve saatinin, başvuruya hak kazanan vatandaşların listesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden duyurulacağı ve hak sahiplerine mesaj yoluyla bilgilendirileceğinin bilgisi verildi.

Yeni başvuru kabul edilmeyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede başvuru tarihlerinin 29 Şubat - 22 Mart arası olduğu, bu projede bu tarihler dışında başvuru alınmadığı ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Bu tarihler arasında başvuru yapan vatandaşların, başvurularının iptali için de belirlenen son tarihin 12 Temmuz Cuma günü saat 12: 00 olduğu başvuru sahiplerine duyuruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 17:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement