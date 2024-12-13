Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Selendi'de yeni bebek sahibi aileleri ziyaret ederek, bebek setleri hediye etti.

13.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olmak için "Hoş Geldin Bebek" projesini kapsamında Selendi'de yeni bebek sahibi ailelerin sevinçlerine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiçeği burnunda anne ve babaların sevinçlerine ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesinin ardından Selendi ilçesinde yeni doğum yapan bebek sahibi aileleri ziyaret edildi.

CHP İlçe Yönetimi ve Kadın Kolları Başkanı Emine Başak tarafından evlerinde ziyaret edilen ailelere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bebek setleri hediye edildi. 0-3 aylık bebeği olan ailelerin yararlanabildiği proje kapsamındaki Hoş Geldin Bebek seti içeriğinde anne bebek çantası, 2 adet çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, bebek battaniyesi, bebek bezi, bebek pişik kremi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek yağı, ateş ölçer, banyo süngeri, biberon, bebek bakım seti (Tırnak makası, tarak), bebek banyo havlusu, diş kaşıyıcı, 3'lü bebek çorabı bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek - Son Dakika

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