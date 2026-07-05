Manisa\'da Karacaahmet Türbesi\'nde bakım ve temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan tarihi, kültürel ve manevi değerlerin korunması amacıyla yürüttüğü bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin son çalışma noktası Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Karacaahmet Türbesi ve çevresi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Yunusemre ilçesi sınırlarında yer alan türbe çevresinde oluşan yabani otlar temizlenirken çevre düzenleme ve detaylı temizlik faaliyetleri de titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmalarla birlikte ziyaretçilerin daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmeleri hedeflendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, yalnızca defin ve mezarlık hizmetlerini yürütmediklerini, aynı zamanda kentin manevi ve kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olan türbe, şehitlik ve ibadethanelerin korunması, temizliği ve çevre düzenlemelerine de büyük önem verdiklerini ifade etti. Selcan, "Vatandaşlarımızın manevi değerlerini huzur içerisinde ziyaret edebilmeleri ve bu alanların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi adına bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Kentimizin tarihine ve manevi mirasına sahip çıkmak, belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Karacaahmet Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan türbe, mezarlık ve ibadethanelerde bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. - MANİSA