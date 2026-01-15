Manisa Büyükşehir'den Selendi'ye sosyal belediyecilik yatırımı - Son Dakika
Yerel

Manisa Büyükşehir'den Selendi'ye sosyal belediyecilik yatırımı

Manisa Büyükşehir\'den Selendi\'ye sosyal belediyecilik yatırımı
15.01.2026 16:39  Güncelleme: 16:42
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla yapılan açılış töreninde Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Açılış konuşmasında ilçeye duyduğu sevgiyi ileten Başkan Dutlulu, "Selendi, gönlü güzel, kalbi güzel insanların memleketi" dedi. Üreticilere sıvı gübre dağıtımı ile güne başladıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, çiftçiye destek vermeyi kendilerine öncelik olarak gördüklerini söyledi. Başkan Dutlulu, "Biraz önce sıvı gübre dağıtımı yaptık. Önce o töreni gerçekleştirdik. Çiftçimizin yanında olmak istedik. Don felaketi yaşanmıştı, bununla ilgili sıkıntılar vardı. Çiftçimize bir nebze de olsa destek olmak istedik" ifadelerini kullandı.

"15 bin çocuğa eğitim desteği, 5 bin öğrenciye burs"

Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Başkan Dutlulu, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın birincisi sosyal yardımlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temeli insanlara destek olmak. Kimsenin yatağa aç girmesini istemeyiz. Çocuklara destek olmak. Sadece geçen eğitim yılında 15 bin çocuğumuza eğitim desteği verdik. Bu yıl ilk kez 5 bin öğrencimize ayda 2 bin TL burs vermeye başladık" dedi.

"Kent lokantaları çok önemli bir dayanışma modeli"

Kent Lokantalarının önemine değinen Başkan Dutlulu, şunları söyledi: "Kent Lokantaları zamanında çok küçümsendi. Bu hizmet iki belediye başkanı sayesinde hayata geçti. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, diğeri de rahmetli Ferdi Zeyrek. Bugün Manisa'da 14'üncü Kent Lokantamızı açıyoruz. Ferdi Başkanımızı rahmetle anıyorum. Ekrem Başkanımızın da en kısa sürede aramıza dönmesini diliyorum."

"50 TL'ye sıcak yemek büyük bir hizmet"

Kent Lokantalarının ekonomik koşullar karşısındaki önemini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Bu iki belediye başkanı sayesinde insanlar 50 TL'ye doyabiliyor. Bugün 50 liraya pide bile alınamıyor. Bu çok önemli bir hizmet. Önce eleştirenler oldu ama şimdi iktidar partisinden belediyeler de bu hizmeti yapmaya başladı. Bu hizmetlerin yaygınlaşması çok kıymetli" dedi.

Üreticiye verilen desteğin süreceğini belirten Dutlulu, "İkinci önemli konumuz çiftçiye ve üreticiye destek. Pandemi döneminde çiftçinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu ülke üretemezse geleceği olmaz. Biz Tarım Bakanlığı değiliz ama çiftçimizin yanında olmaya, desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kent lokantası esnafa rakip değil"

Yeni bir uygulamayı da duyuran Başkan Dutlulu, Manisa Şehir Kartı projesini anlattı. Başkan Dutlulu şöyle konuştu; "Kent Lokantası açarken esnafa zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Dün ihalesini yaptık, Manisa Şehir Kartı'nı yakında tanıtacağız. Bu kartla lokantalar ve odalarla anlaşacağız. Anlaşmalı her lokanta, vatandaşımız için bir kent lokantası olacak. Öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımız indirimli şekilde yemek yiyebilecek."

Siyasi farklılıklara rağmen hizmette birlik mesajı veren Dutlulu, "Hepimizin bir siyasi görüşü var ama tek bir amacımız var, o da şehrimize hizmet etmek. Siyaseten eleştiririz ama Selendi ve Manisa için el ele veririz. Hangi parti olursa olsun, Selendi'ye hizmet için birlikte çalışırız" dedi.

"Halk Mandıra, Halk Ekmek ve Kent Lokantası Selendi'ye hayırlı olsun"

Konuşmasının sonunda Selendi'de yapılan hizmetlere değinen Başkan Dutlulu, "Burada Halk Mandıra, Halk Ekmek ve Kent Lokantası var. Halk Mandıra, Ferdi Başkanımızın hizmetiydi. Süt, et, yoğurt ve birçok ürünü piyasanın altında fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kooperatifleri de destekliyoruz. Kent Lokantamız, Halk Ekmek büfemiz ve Halk Mandıramız Selendi'mize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu güzel hizmeti ilçemize kazandırdığınız için ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" dedi. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından Kent Lokantası, Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'nın açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Dutlulu, Kent Lokantası'nda yemekleri kendi elleriyle doldurarak vatandaşlara ikram etti, Selendililerle sohbet etti. Ardından Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'da incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu, satış noktalarında vatandaşlara ürün sunarak hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı. - MANİSA

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir'den Selendi'ye sosyal belediyecilik yatırımı - Son Dakika

