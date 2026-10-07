Manisa\'da 11 kadın, 50 yıllık yufka geleneğinin bitmesinden endişe ediyor

Manisa'da 60-80 yaş arasındaki 11 kadın, annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri imece usulü yufka açma geleneğini yaşatırken, kendilerinden sonra bu geleneği sürdürecek kimsenin kalmamasından endişe ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde 60 ile 80 yaş arasındaki 11 kadın, annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri Ramazan yufkası açma geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Her yıl aynı evin bahçesinde odun ateşi başında bir araya gelen kadınlar, yaklaşık 50 yıldır yaşattıkları geleneğin kendilerinden sonra devam etmemesinden endişe ediyor.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde çocukluk arkadaşı olan 11 ev hanımı, kış ayları öncesinde Ramazan hazırlıkları kapsamında bir araya geliyor. Her yıl sırayla bir kadının temin ettiği malzemelerle hazırlanan hamurlar, kadınların elinde ince yufkalara dönüştürülüyor.

Bahçede odun ateşinin başında imece usulüyle çalışan kadınlardan bazıları yufka açarken, bir kişi pişirme işlemini gerçekleştiriyor, bir başka kadın ise pişirilen yufkaları özenle üst üste istifliyor. Yorulan kadınlar ise sırayla birbirleriyle yer değiştirerek çalışmaya devam ediyor.

Odun ateşinde pişirilen yufkalar, Ramazan ayında özellikle sahur sofralarında tüketilmek üzere saklanıyor.

"Sahur sofralarının vazgeçilmez tadı"

Ramazan yufkasının sahur sofralarında ayrı bir yeri olduğunu belirten 62 yaşındaki Sebiha İnan, geleneği her yıl yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

İnan, "Her yıl Ramazan öncesinde yapmaya çalışıyoruz. Sabah bahçede bir araya geliyoruz ve aramızda iş bölümünü yapıp hazırlanan hamurdan parçalara ayırarak yufkaları açmaya başlıyoruz. Hepimiz aynı anda açamıyoruz, aynı anda 6-7 kişi yufka açıyor, 1 kişi de odun ateşinde hazırlanan yufkaları pişiriyor. Bir kişi de kutulara istif ediyor. Yorulan olursa kenarda bekleyen ile yer değiştiriyoruz" dedi.

Kış hazırlıklarının büyük bölümünü tamamladıklarını anlatan İnan, "Kışlıkların hepsini hazırladık, biber ve domates kurutur, şişelere koyarız. Tarhanamızı yaptık. Şimdi son olarak havalar soğuk olmadan işte Ramazan yufkalarımızı da hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Bizden sonra ne olacak merak ediyoruz"

Çocukluğundan bu yana annesiyle birlikte Ramazan yufkası yaptığını belirten İnan, geleneği artık kendilerinin sürdürdüğünü ancak gençlerin bu çalışmalara katılmadığını söyledi.

İnan, "Şimdi evlerin en büyükleri olarak artık bizler yapıyoruz işte. Ama sonraki nesil çalışmalarımıza katılmıyor, katılamıyor. İş güç derdi, çocukların okul durumları, yaşantılar değişti, bazı geleneklerimiz de kaybolmaya yüz tutuyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Çocukluk arkadaşlarıyla bir araya gelerek yıllardır geleneği yaşattıklarını kaydeden İnan, "Kızlık arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek yıllardır geleneğimizi yaşatıyoruz. Bizden sonra 'Ramazan Yufkası' geleneğine ne olacak merak ediyoruz, gelenek nasıl yaşatılacak merak ediyoruz" dedi.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde 11 kadının imece usulüyle sürdürdüğü Ramazan yufkası hazırlığı, hem kışlık yiyeceklerin hazırlanması hem de yıllardır devam eden mahalle kültürünün yaşatılması açısından önem taşıyor.