Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Büyük Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Büyük Heyecan Yarattı

Manisa\'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Büyük Heyecan Yarattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusu, Manisa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 25 milli sporcu, 2 bin 500 metrelik parkuru 'Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır' sloganıyla tamamladı. Koşu, Manisa'nın önemli cadde ve meydanlarında gerçekleştirildi ve vatandaşlar da sporculara alkışlarla destek verdi. Koşunun sonunda bayrağı teslim alan Manisa Valisi Enver Ünlü, sporculara katılım belgelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

15.07.2024 23:52
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "15 Temmuz Sancak Koşusu", Manisa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, 25 milli sporcu, 2 bin 500 metrelik parkuru "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla tamamladı. Koşu, İzmir Caddesi'nden başlayarak Doğu Caddesi, Kuyumcular Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahını kapsayan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik mesafede gerçekleştirildi. Ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyan sporculara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Her 100 metrede bir sporcu sancağı devralarak koşuya devam etti. Koşunun son bölümünde ise özel sporculardan Muhammet Keskin, sancağı tekerlekli sandalyesiyle taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Valisi Enver Ünlü'ye teslim etti.

Bayrağı öperek teslim alan Vali Ünlü, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte sporculara katılım belgelerini takdim etti ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Büyük Heyecan Yarattı - Son Dakika

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