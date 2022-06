Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından kentte bulunan 185 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Şehzadeler ilçesi Kurşunlu Han'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak tarafsız ve eşit yardımlaşmanın en güzel örneğini hayırseverlerin desteği ile toplu sünnet şöleni ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Efendioğlu, şöyle konuştu: "Her türlü hizmetimizde; medeniyetimizdeki tarihi görev ve sorumluluklarımız ile devleti ile milletini, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri ortak değerlerde buluşturmanın yanında devraldığımız bu değerleri çocuklarımıza, gençlerimize aktarmanın da tarihi bir vazife olduğunun bilincini içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu hayırlı görevi gerçekleştirmemize aracı olan 185 evladımıza ve ailelerine sünnetimiz mübarek olmasını diliyorum. Rabbimden sevgili çocuklarımızın daha nice güzel mürüvvetlerini de göstermesini diliyorum. Manisa'da görev yaptığı ilk günden beri itibaren Kızılay'ımızı yalnız bırakmayan, her ihtiyacımızda desteğini sağlayan devletimizin gücünü yanımızda hissettiren sayın valimiz olmak üzere ve ilçe kaymakamlarımız ve daire müdürlerimize; Her türlü talebimizde kapılarını ve gönüllerini bizlere açıp beraberce ortak projeler yürüttüğümüz Manisa Büyükşehir Belediye başkanımıza, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye başkanlarımıza, planlamamızı yaparken Kızılay kaynakları ile gerçekleştirmeyi düşündüğümüz sünnet şölenimize gösterdikleri teveccühleri nedeni ile kuruluşumuzun 1 lirasını dahi harcamasına gerek kalmadan gerçekleşmesini sağlayan kişi, şirket, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 100 kişilik hayırsever bağışçılarımıza, Kızılay'ın mensubu olmanın onurunu birlikte taşıdığımız ve bu şölenin hazırlanmasında gayretlerini esirgemeyen yönetim kurulu ve şube personeli arkadaşlarım ile gönüllülerimize; ve tabi ki katılımları ile bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum"

Etkinlikte ayrıca, Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından sünnet duası yapılırken, sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler ile davetlilere pilav, saray lokması, patlamış mısır, limonata ve pamuk şeker dağıtıldı.

Etkinliğe, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türk Kızılay I. Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları AHmet Songüler ve Haşim Bilir, AK Parti 22., 23.,24., dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, hayırseverler ile sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı. - MANİSA