Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Manisa\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında genç sporcuların gösterileri büyük alkış topladı.

19.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında genç sporcuların hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüşle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Öztürk, "Bugün, Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümünün anısına gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, aynı zamanda Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Bugün, ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu vazifeyi unutmamak, bu kıymetli mirası anmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde, Çanakkale'de, çok yakın bir zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'da gençlerimiz, Çanakkale ruhu ile devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Dün de bugün de yarın da gençlerimiz, her zaman bu vatanın yılmaz savunucusu olacaktır" dedi.

Öztürk'ün ardından gençler tarafından halk oyunları, jimnastik, tekvando, judo gibi çeşitli gösteriler sergilendi. Gençler tarafından hazırlanan gösteriler hem büyük alkış aldı hem de ilgiyle izlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Manisa Cumhuriyet Meydanında akşam saatlerine kadar gösteriler ve etkinlikler devam edecek.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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