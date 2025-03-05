Manisa'da 2.500 Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da 2.500 Kişilik İftar Sofrası Kuruldu

Manisa\'da 2.500 Kişilik İftar Sofrası Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla Kırkağaç Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. İftara katılan vatandaşlar, birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

05.03.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Kırkağaç Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. Kırkağaçlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Ayhan Düzova eşleri ile birlikte katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği iftar öncesinde konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Büyükşehir Belediyesi'ne iftar programı nedeniyle teşekkür ederek, iki belediyenin uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de yaptığı konuşmada, "Çok sevdiğim Kırkağaçlı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan; paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın, birlikte olmanın ayı. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri Allah inşallah kabul eder. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz, bundan sonra da her zaman için devam eder. Hepinizin oruçları hayırlı olsun, ettiğiniz dualar yüce Rabbim tarafından kabul görsün" diye konuştu.

İftar, Karagöz-Hacivat oyunu ile renklendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca, kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Pazaryeri, Kırkağaç, manisa, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 2.500 Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:25:59. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 2.500 Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.