Manisa'da Üzüm ve Şıra Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Üzüm ve Şıra Dağıtımı

Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisalılara litrelerce üzüm şırası, 3 ton yaş üzüm ve paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.

08.09.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 3 ton üzüm ve litrelerce üzüm şırası dağıtıldı

Manisa Ticaret Borsası'ndan vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası ikramı

MANİSA - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisalılara litrelerce üzüm şırası, 3 ton yaş üzüm ve paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.

Manisa Ticaret Borsası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası dağıtımı, bu yıl da büyük katılımla gerçekleştirdi. Manisa'nın eşsiz üzüm bağlarından hasat edilen üzümler ile birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce imal edilen litrelerce üzüm şırası, vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Bugün buradaki coşkuya, ahenge ticaret borsası olarak destek olmak istedik. Bugün standımızda yaş üzüm, kuru üzüm ve şıra dağıtıyoruz. Bu mutluluğa Manisa Ticaret Borsası olarak ortak oluyoruz. İnşallah nice senelerde burada olmak nasip olur. Şu an 1 buçuk kilogramdan 2 bin paket yaş üzüm dağıtıyoruz. Aynı şekilde şıra ve kuru üzüm ikramımız var. Halkımızı bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Büyük ilgi gören etkinlikte vatandaşlar üzüm ve şıra alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte toplam 3 ton yaş üzüm, 2 bin paket kuru üzüm ve 350 litre şıra dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Güncel, Manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Üzüm ve Şıra Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 06:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Üzüm ve Şıra Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement