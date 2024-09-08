Manisa'da Üzüm ve Şıra Dağıtımı

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Manisa'da 3 ton üzüm ve litrelerce üzüm şırası dağıtıldı

Manisa Ticaret Borsası'ndan vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası ikramı

MANİSA - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisalılara litrelerce üzüm şırası, 3 ton yaş üzüm ve paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.

Manisa Ticaret Borsası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası dağıtımı, bu yıl da büyük katılımla gerçekleştirdi. Manisa'nın eşsiz üzüm bağlarından hasat edilen üzümler ile birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce imal edilen litrelerce üzüm şırası, vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Bugün buradaki coşkuya, ahenge ticaret borsası olarak destek olmak istedik. Bugün standımızda yaş üzüm, kuru üzüm ve şıra dağıtıyoruz. Bu mutluluğa Manisa Ticaret Borsası olarak ortak oluyoruz. İnşallah nice senelerde burada olmak nasip olur. Şu an 1 buçuk kilogramdan 2 bin paket yaş üzüm dağıtıyoruz. Aynı şekilde şıra ve kuru üzüm ikramımız var. Halkımızı bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Büyük ilgi gören etkinlikte vatandaşlar üzüm ve şıra alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte toplam 3 ton yaş üzüm, 2 bin paket kuru üzüm ve 350 litre şıra dağıtıldı.