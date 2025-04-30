Manisa\'da 7311 Kişi İŞKUR ile İş Buldu

MANİSA (İHA) – Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2025 yılının ilk çeyreğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 bin 311 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, istihdamı artırmaya yönelik hizmetlerin hem merkezde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. İl Müdürü Tufan, "İşgücü piyasasının gelişmesi ve üretimin desteklenmesi için bireysel danışmanlık hizmetlerinden iş yeri ziyaretlerine kadar sahada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Hem iş arayan vatandaşlarımızın yanında yer alıyor hem de işverenlerimizin nitelikli iş gücüne ulaşmasını destekliyoruz" dedi.

İŞKUR'un saha faaliyetleri kapsamında 2025'in ilk üç ayında toplam 22 bin 754 bireysel görüşme ve 3 bin 311 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini aktaran Tufan, engelli bireylerle yapılan bireysel görüşme sayısının ise bin 616 olduğu bildirildi. Tufan, aktif işgücü programlarıyla da istihdamın desteklendiğini kaydederek, yılın ilk çeyreğinde açılan 197 programa toplam 4 bin 623 kişinin katıldığını ve bu kapsamda düzenlenen 103 İşbaşı Eğitim Programı'ndan 539 kişinin kalıcı istihdama katıldığını vurguladı.

Tufan, 2025 yılının ilk çeyreğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 316'sı engelli toplam 7 bin 311 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi.

Ayrıca işsizlik ödeneği kapsamında 3 bin 551 kişinin bu haktan yararlanmaya hak kazandığı, daha önce hak kazanan 11 bin 2 kişiye ise ödemelerin sürdüğü bildirildi.

Manisa İŞKUR'un işgücü piyasasında işçi ve işveren arasında köprü olmaya devam edeceğini belirten Tufan, "Alın teriyle hayatını kazanan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, adil ve üretken bir çalışma hayatı için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA