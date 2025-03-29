Manisa'da Arife Günü Mezarlık Ziyaretlerine Çiçek ve Tesbih Dağıtımı - Son Dakika
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Manisa'da Arife Günü Mezarlık Ziyaretlerine Çiçek ve Tesbih Dağıtımı

Manisa\'da Arife Günü Mezarlık Ziyaretlerine Çiçek ve Tesbih Dağıtımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arife günü mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek ve tesbih dağıtarak bu özel günde destek oldu. Mezarlıklar bayram öncesi temizlenip bakım yapıldı.

29.03.2025 19:27  Güncelleme: 19:29
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede Arife günü için mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek ve tesbih dağıtarak bu özel günde yanlarında oldu. Vatandaşlar çiçekleri yakınlarının mezarlarına dikti.

Ramazan Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda yıl boyunca devam eden bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara çiçek ve tesbih dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa'da mezarlıklar Arife gününde dolup taşarken dağıtılan çiçekler vatandaşalar tarafından yakınlarının mezarlarına dikildi. Vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlılar Dairesi Başkanlığı olarak 17 ilçemizde bulunan tüm mezarların bayram öncesi temizliği ve bakımları yapıldı. Arife gününde de vatandaşlarımızın bu özel gününde vefat etmiş büyüklerine ziyaret ettiklerinde bizlerde bir katkı sağlamak adına çiçek ve teşbih dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de selamlarını ileterek bayramlarını kutluyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Arife Günü Mezarlık Ziyaretlerine Çiçek ve Tesbih Dağıtımı - Son Dakika

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