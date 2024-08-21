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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Manisa'da boş arsada çıkan yangın ucuz atlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında boş arsada çıkan ot yangını ucuz atlatıldı. Alaşehir Kız Meslek Lisesi yanında bulunan boş arsada kuru ot ve çöpler henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alevler içinde kaldı. Kısa sürede büyüyen alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.