Manisa Büyükşehir ile Manisa Eczacı Odası Arasında Emekli Yurttaşlara İlaç Desteği Protokolü İmzalandı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Eczacı Odası, emekli hastaların raporlu ilaçlarında oluşan fiyat farklarının belediye tarafından karşılanmasına ilişkin protokol imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Eczacı Odası arasında, emekli hastaların raporlu ilaçlarında ortaya çıkan fiyat farklarının karşılanmasına yönelik protokol, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun makamında imzalandı. Protokol kapsamında, ekonomik durumu iyi olmayan emekli yurttaşların ilaç katkı paylarına destek sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu protokol ile emekli hastaların raporlu ilaçlarında çıkan fiyat farklarında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olacağız. Bu fiyat farklarını karşılayacağız. Bu konuda Manisa Eczacı Odası ile beraber hareket edeceğiz. Onlarla iletişim halinde olacağız. Özellikle durumu iyi olmayan emekli vatandaşlarımızın ilaç katkı payı konusunda kendilerine destek olacağız. Bu konuda işbirliği içinde olan Manisa Eczacı Odası Başkanımıza ve Manisalı eczacılarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ise yeni bir halk sağlığı projesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olmaktan mutlu olduklarını belirterek "Besim Başkanım öncülük etti, bizlere de halk sağlığına katkı sunmamıza vesile oldular. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza eczanelerimizde eczacılarımızın aracılığıyla ulaşım sağlayacak böyle bir projemiz var. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu tarafından protokol imzalandı.