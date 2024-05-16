Manisa\'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 8 engelli vatandaşlar için eğlence programı düzenlendi.

Kırkağaç Engelliler Derneği tarafından dernek binasında gerçekleştirilen programda, engelli gençler çalınan müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Gençlere protokol üyeleri de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, "Temsili askerlik yapacak olan 8 engelli vatandaşımızın için asker eğlencesi düzenledik. Hepsi gönüllerince bir gün geçirdiler. Onların mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. 8 engelli vatandaşımız için Manisa İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni düzenlenecek" dedi.

Programa, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Şakrak, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA