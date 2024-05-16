Manisa'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi

Manisa\'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde engelli vatandaşlar için düzenlenen eğlence programında, 8 engelli genç bir günlük temsili askerlik yapacak. Programda, gençlere protokol üyeleri de eşlik etti.

16.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 8 engelli vatandaşlar için eğlence programı düzenlendi.

Kırkağaç Engelliler Derneği tarafından dernek binasında gerçekleştirilen programda, engelli gençler çalınan müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Gençlere protokol üyeleri de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, "Temsili askerlik yapacak olan 8 engelli vatandaşımızın için asker eğlencesi düzenledik. Hepsi gönüllerince bir gün geçirdiler. Onların mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. 8 engelli vatandaşımız için Manisa İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni düzenlenecek" dedi.

Programa, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Şakrak, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:02 Aziz Yıldırım’ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu
11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement