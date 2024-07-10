Manisa'da Fatih Sergi Salonu yeniden nikah salonu olarak kullanılacak - Son Dakika
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Manisa'da Fatih Sergi Salonu yeniden nikah salonu olarak kullanılacak

Manisa\'da Fatih Sergi Salonu yeniden nikah salonu olarak kullanılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ardından yapılan protokol ile Fatih Sergi Salonu, Şehzadeler Belediyesi'ne devri yapıldı. Salonun yeniden nikah salonu olarak kullanılması için yapılan protokole imzalar atıldı.

10.07.2024 15:40  Güncelleme: 15:41
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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ardından yapılan protokol ile Fatih Sergi Salonu, Şehzadeler Belediyesi'ne devri yapıldı. Eskiden olduğu gibi yeniden nikah salonu olarak kullanılması için yapılan protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tarafından atıldı.

Geçtiğimiz senelerde çeşitli açılış ve sergilere ev sahipliği yapan Fatih Sergi Salonu'nun yeniden nikah salonu olarak kullanılması için protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında imzalanan protokol ile Fatih Sergi Salonu, Şehzadeler Belediyesi'ne devroldu. Yapılan protokol ile Fatih Sergi Salonu, eskiden olduğu gibi nikah salonu olarak kullanılacak.

Başkan Zeyrek: "Orada evlenecek olan tüm yurttaşlarıma mutluluklar diliyorum"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan protokolün geçmişi hatırlatacağına dikkat çekerek, "Bu protokol ile birlikte, Manisa'mızda birçok kişinin evlenmesine vesile olan Manisa'nın simgesi Fatih Nikah Salonu adıyla bilinen daha sonra sergi salonuna dönüştürülen nikah salonu ve evlendirme dairesini tekrar açabilmek adına Şehzadeler Belediyesi'ne devrini gerçekleştirdik. Manisa'da şehir hafızasını oluşturmak, eski hatıraları tekrardan yaşatmak için ortak protokol yaptık. Manisa'mızdaki kişilerin, anne babalarının evlilik hayatına başladığı zamanları, geçmişte yaşanılanları ve şehir hafızasını tekrar hatırlatmayı, yaşatmayı umut ediyoruz. Şimdiden orada evlenecek olan tüm yurttaşlarıma mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Durbay: "Birçok büyüğümüzün evlendiği, nikahlarının kıyıldığı bir yer"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise yapılan protokol ile ilgili olarak, "Bu protokol için bizde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehzadeler Manisa'nın aslında kalbi. Manisalılık kültürünün yaşadığı, o dokunun yaşadığı ilçelerimizden bir tanesi. O açıdan Fatih Nikah Salonu da bizim simge salonlarımızdan. Ferdi Başkanımızın da ifade ettiği gibi geçmişte birçok büyüğümüzün evlendiği, nikahlarının kıyıldığı bir yer. Biz de bunu tekrar hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Fatih Sergi Salonu yeniden nikah salonu olarak kullanılacak - Son Dakika

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