Manisa'da Gençler İçin Ücretsiz Video ve Ses Stüdyosu Açılıyor - Son Dakika
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Manisa'da Gençler İçin Ücretsiz Video ve Ses Stüdyosu Açılıyor

Manisa\'da Gençler İçin Ücretsiz Video ve Ses Stüdyosu Açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde gençlerin dijital içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla iki adet video ve ses kayıt stüdyosu açtı. Bu stüdyolar, tüm Manisalı içerik üreticilerine ücretsiz hizmet sunacak.

14.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi'nde 2 adet video ve ses kayıt stüdyosu açıyor. Başta gençler olmak üzere tüm Manisalı içerik üreticilerine yönelik bu hizmet, ücretsiz olarak sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak ve dijital dünyada gerçekleştirecekleri üretim sürecinde onların yanında olmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Atatürk Gençlik Merkezi'nde video ve ses kaydı yapma imkanı sağlayacak 2 ayrı stüdyo açılıyor. Bu yeni stüdyolar, kentteki içerik üreticilerinin video, ses, podcast ve film gibi çeşitli alanlarda profesyonel çalışmalar yapabilmesi için tasarlandı. Stüdyolarda ürün fotoğrafçılığı ve ürün çadırı kullanımı, montaj ve düzenleme hizmetleri, youtuber ve influencer içerik üretimi, sinema ve kısa film çekimleri, podcast kayıtları gibi birçok farklı çalışma desteklenecek. Ayrıca ses kayıt, miksaj ve masteringhizmetlerinden de faydalanılabilecek.

Stüdyolar, gruplar, solo sanatçılar, amatör müzisyenler ve sosyal medya içerik üreticilerinin yanı sıra uzun ve kısa metraj film çekimi yapmak isteyenlere de açık olacak. Bu stüdyolarda genç yetenekler, profesyonel rehberlik hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Gençler İçin Ücretsiz Video ve Ses Stüdyosu Açılıyor - Son Dakika

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