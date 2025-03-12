Manisa'da Halk Mandıra ve Kent Lokantası Müjdeleri - Son Dakika
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Manisa'da Halk Mandıra ve Kent Lokantası Müjdeleri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mart ayı meclis toplantısında, Gölmarmara ve Laleli mahallelerinde Halk Mandıra açılacağını, ayrıca Salihli, Akhisar, Turgutlu gibi bölgelerde Kent Lokantası projelerini hayata geçireceklerini duyurdu. Zeyrek, kadın istihdamını artırdıklarını ve su sorununu çözme taahhüdünde bulundu.

12.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:15
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mart ayı meclis toplantısında, Kent Lokantası ve Halk Mandıra müjdeleri vererek, "Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ferdi Zeyrek yönetiminde yapılan toplantıda gündemde yer alan maddemler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Zeyrek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Zeyrek, "Adaletin yerini bulduğuna inanıyor ve kendisini tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkanımızın, Kula'ya olan sevgisi ve hizmet azmi hiç eksilmedi, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum. Kula ve Manisa için birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 8 aydır aramızda yoktu. Ama her zaman kendisiyle istişare halindeydik. O 8 aylık dönemde dik duruşundan dolayı, inandığı ve haklı olduğu davada adaletin yerini bulduğundan dolayı çok mutluyum. Bu ay ki meclisin yüzümüzü güldüren en önemli olaylarından biri. Hoş geldin başkanım" dedi.

"Kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında arttırdık"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Manisa'da dolu dolu etkinliklerle geçirdiklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, "Görev süremizin henüz ilk yılında Büyükşehir Belediyemizde, kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında artırdık. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, aynı zamanda toplumun kalkınmasına, kurumların daha verimli ve güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Bu bilinçle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra müjdeleri verdi

Halk Mandıra'nın ikinci şubesinin Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, "Halk Mandıra, ülkemize örnek olacak projelerden bir tanesi. Çünkü biz, süt üreticilerinden sütü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz ve onlara can suyu oluyoruz. Onlardan aldığımız sütlerden ürettiğimiz 15 çeşit süt ürününü de yüzde 25 daha ucuz bir fiyata yurttaşlarımıza sunuyoruz. Bu ekonomik krizde de vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek Bir Köyümüz Bile Susuz Kalmayacak"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nce il genelinde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Ferdi Zeyrek, "İlimiz genelinde özellikle yıllarca ihmal edilen bölgelerimizde altyapı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Nisan 2024'ten itibaren 100 kilometre içme suyu, 40 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Güzel şehrimizde halen suyu olmayan köylerimiz, hayatlarını taşıma su ile idare eden yurttaşlarımız var. Şu ana kadar 123 köyümüzde sondaj açma çalışmalarımızı tamamladık. Tek bir köyümüzün bile susuz kalmayacağını bir kez daha vurguluyorum. Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözecek 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ve 7 bin 500 tonluk depo inşaat çalışmamız da, tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde yaklaşık 40-50 yıldır devam eden su sıkıntısını artık sonlandırıyoruz" diye konuştu.

Kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu

Meclis toplantısının sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emine Özge Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu. Arslan, "Direnen, mücadele eden hakları için yılmadan çalışan tüm kadınları Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kadın meclis üyeleri olarak saygıyla selamlıyoruz. Daha eşit, daha adil bir gelecek için dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Halk Mandıra ve Kent Lokantası Müjdeleri - Son Dakika

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