Manisa'da Halk Mandıra ve Kent Lokantası Müjdeleri

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mart ayı meclis toplantısında, Kent Lokantası ve Halk Mandıra müjdeleri vererek, "Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ferdi Zeyrek yönetiminde yapılan toplantıda gündemde yer alan maddemler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Zeyrek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz"
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Zeyrek, "Adaletin yerini bulduğuna inanıyor ve kendisini tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkanımızın, Kula'ya olan sevgisi ve hizmet azmi hiç eksilmedi, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum. Kula ve Manisa için birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 8 aydır aramızda yoktu. Ama her zaman kendisiyle istişare halindeydik. O 8 aylık dönemde dik duruşundan dolayı, inandığı ve haklı olduğu davada adaletin yerini bulduğundan dolayı çok mutluyum. Bu ay ki meclisin yüzümüzü güldüren en önemli olaylarından biri. Hoş geldin başkanım" dedi.
Kent Lokantası ve Halk Mandıra müjdeleri verdi
Halk Mandıra'nın ikinci şubesinin Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, "Halk Mandıra, ülkemize örnek olacak projelerden bir tanesi. Çünkü biz, süt üreticilerinden sütü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz ve onlara can suyu oluyoruz. Onlardan aldığımız sütlerden ürettiğimiz 15 çeşit süt ürününü de yüzde 25 daha ucuz bir fiyata yurttaşlarımıza sunuyoruz. Bu ekonomik krizde de vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu
Meclis toplantısının sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emine Özge Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu. Arslan, "Direnen, mücadele eden hakları için yılmadan çalışan tüm kadınları Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kadın meclis üyeleri olarak saygıyla selamlıyoruz. Daha eşit, daha adil bir gelecek için dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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