Manisa'da İhtiyaç Sahiplerine 5 Bin Çuval Odun Dağıtılıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5 bin çuvaldan fazla odunu binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte dar gelirli yurttaşlarımızı unutmadık. Yakacak yardımlarıyla yurttaşlarımızın ısınma giderlerini hafifletiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplam 5 bin çuvaldan fazla odun, kışın soğuk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bayındırlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtıma ilişkin konuşan Muhtar Bedirhan Çiçek, "Malum, şubat ayı oldukça soğuk geçiyor. Vatandaşlarımız da ekonomik zorluklar nedeniyle odun ve kömür almakta güçlük çekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, yerinde ve zamanında yaptığı bu destekle önemli bir hizmet sunuyor. Bayındırlık Mahallesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kış aylarında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerinin yanında olduklarını belirten Başkan Zeyrek ise "Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği zamanlardan geçiyoruz. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte dar gelirli yurttaşlarımızı unutmadık. Yakacak yardımlarıyla yurttaşlarımızın ısınma giderlerini hafifletiyoruz. 5 bin çuvaldan fazla odunu ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı büyütüyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Soğukta hiçbir Manisalının mağdur olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.