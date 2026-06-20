Şehit Ailelerine Jandarmadan Vefa Ziyareti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetlerinin yıl dönümünde şehitler Ahmet Şılak ve Ali Suyabatmaz'ın ailelerini ziyaret ederek, aziz şehitleri dualarla ve saygıyla andı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kızılçukur Mahallesi'nde şehit Ahmet Şılak'ın, Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde ise şehit Ali Suyabatmaz'ın ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen jandarma personeli, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Ekipler daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyaret, şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - MANİSA