Manisa\'da Kadın İstihdamında Önemli Artış

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesinin ardından Belediye'de kadın istihdamında önemli bir artış yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş gücüne katılımının sadece bireysel kariyer gelişimleri için değil, aynı zamanda toplumun genel refahı açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesiyle birlikte adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik eden politikalar geliştirmeye devam ediyor. Kadınların iş hayatına katılımını destekleyen politikalar hayata geçirilirken, Belediye bünyesinde daha fazla kadın çalışanın istihdam edilmesi sağlandı. 31 Mart 2024 tarihinden günümüze kadar Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın memur sayısında yükseliş gözlemlendi. 1 Nisan 2024 tarihinde 144 olan kadın memur sayısı, 158'e ulaştı. Memur kadrosundaki kadın oranı yüzde 10 artarken, aynı dönemde 428 olan Belediye şirketlerinde çalışan kadın personel sayısı yüzde 44 artışla 617'ye çıktı. 31 Mart 2024'te toplam kadın çalışan sayısı 603 iken, Mart 2025 itibarıyla bu sayı 806'ya yükseldi ve artış oranı 34 oldu.

Büyükşehir Belediye Başkan Zeyrek, adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, sadece onların bireysel başarılarıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumun kalkınmasına, kurumların daha verimli ve güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Bu bilinçle, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışan sayısında kayda değer bir artış yaşandığını vurgulayan Zeyrek, "Seçim manifestomuzda cinsiyet eşitliği için çalışacağımızı, erkekçi dilden kurtulacağımızı, kadın istihdamını artıracağımızı söylemiştik. Bu yolda kararlılıkla yürüyoruz.

Devamı da gelecek. Belediyemizde kadın istihdamını artırmak bizim için bir tercih değil, toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kadınların sadece iş gücüne katılımını artırmakla kalmayıp onların yönetim kademelerinde de daha fazla yer almasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Bu doğrultuda Belediye bünyesinde yürütülen projeler ve yapılan düzenlemelerle, kadın çalışan sayısında ciddi bir artış sağlandığını ifade eden Başkan Zeyrek, kadınların karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarına da öncelik verdiklerini vurguladı. - MANİSA