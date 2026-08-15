Manisa'da Orman Yangını - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını

Manisa\'da Orman Yangını
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Akhisar'da çıkan orman yangınına hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildiği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde saat 17.16 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 17.25'te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, yangına müdahale kapsamında 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer görev yapıyor.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve ormanlık alanda daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Orman Yangını - Son Dakika

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