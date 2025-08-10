Manisa\'da Pomza Ocağı İhaleye Çıkmadı, Tartışmalar Çıktı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan pomza ocağının işletmeye açılması planı, belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. CHP'li meclis üyelerinin oylamada "hayır" oyu vermesi üzerine Gökçeören Muhtarı Mustafa Erdem, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Kula Belediyesi'nin meclis toplantısında, pomza ocağının 10 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılması teklifi görüşüldü. Teklif, CHP'li meclis üyelerinin ret oylarıyla kabul edilmedi.

Muhtardan sert çıkış

Kararın ardından Gökçeören Muhtarı Mustafa Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahallemizde uzun yıllardır kapalı ve atıl halde bulunan pomza işletmesinin kiralanarak işletilmesi, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran üyeler tarafından reddedilerek yatırım mahallemize gelmemiştir. Bu işletmede en az 50 personelin çalışması planlanıyordu. Katip üyelerin istifası ya da gündem maddelerine çoğunlukla hayır diyerek hizmetlerin önüne geçiyorsunuz, bu bir vebaldir." ifadelerine yer verdi.

CHP'li Çalık'tan yanıt

Muhtar Erdem'in açıklamasına CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çalık, "Kıymetli muhtarım, muhtemelen size eksik bilgi verildi ya da meclisi detaylı dinlemediniz. Bizler CHP meclis üyeleri olarak konuyu komisyonda incelemek istedik, ancak başkanımız kabul etmedi. Yatırıma karşı değiliz. Meclisin görevi denetlemektir, bizler de kanuni hakkımızı kullandık" ifadelerini kullandı. - MANİSA