Manisa\'da Sahipsiz Hayvanlar için Eylem Planı Oluşturuldu

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sahipsiz hayvanlar için eylem planı oluşturuldu. Eylem planı çerçevesinde her ilçede sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayacak hayvan bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve ilgili kamu personelinin eğitilmesi gibi hedefler belirlendi.

Manisa'da sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılan çalışmaların daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 17 ilçe kaymakamı ve Hayvanları Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 30 Temmuz 2024 tarihinde değişen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda, Manisa genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması ve toplum huzurunun sağlanmasına yönelik ilçe bazlı eylem planları oluşturuldu.

Eylem Planı çerçevesinde her ilçede sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayacak hayvan bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve ilgili kamu personelinin eğitilmesi gibi hedefler belirlendi.

Toplantıda eylem planlarının takibinin ilçe kaymakamlarınca izlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürecin düzenli denetleneceği ifade edildi. Ayrıca, Manisa Valiliği koordinasyonunda üç ayda bir değerlendirme toplantılarının yapılacağı, sürecin etkinliğinin gözden geçirilerek gerekli aksiyonların sağlanacağı kaydedildi.

İl genelinde yürütülecek çalışmaların; toplum güvenliğini esas alan, hayvan refahını gözeten, sürdürülebilir bir model çerçevesinde şekillendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Özkan toplantıda yaptığı konuşmada, "Sahipsiz Hayvanların refahını gözeten, sürdürülebilir bir modelle toplum huzurunun sağlanması için asli görevli belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Manisa, bu alanda örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Amacımız en kısa sürede hem insanlar hem de hayvanları için daha huzurlu bir yaşam ortamını sağlamaktır." dedi. - MANİSA