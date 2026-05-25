Manisa'da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Manisa'da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

25.05.2026 18:30
Bitron Elektromekanik'te 371 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı, başarı sendikaya atfedildi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'da Türk Metal Sendikası ile Bitron Elektromekanik iş yerinde çalışan 371 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Türk Metal Sendikası'nın Bitron Elektromekanik iş yerinde çalışan işçiler adına yürüttüğü toplu sözleşme anlaşmayla sonuçlandı. Toplam 484 çalışandan 371'inin üye olduğu iş yerinde imzalanan sözleşme, sendika tarafından "emekçinin onur mücadelesinin zaferi" olarak nitelendirildi.

Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, elde edilen başarının örgütlü mücadelenin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bitron Elektromekanik iş yerinde çalışan emekçilerimizin hak arama mücadelesini büyük bir zaferle neticelendirmenin gururunu yaşıyoruz. 22 ay boyunca her türlü zorluğa göğüs geren, sendikasına ve geleceğine sahip çıkan Türk Metal üyesi Bitron emekçilerine teşekkür ediyoruz. Bu sözleşme; emeğin, alın terinin ve sarsılmaz bir birliğin zaferidir" dedi.

Türk Metal Sendikası Manisa Şubeleri, bölgedeki 42 iş yerinde yaklaşık 25 bin üyeyle faaliyetlerini sürdürüyor. Sendika yönetimi, iş barışını ve işçinin emeğinin karşılığını güvence altına alan bu sözleşmeyle birlikte, "üreten, kazandıran ve hakkını alan metal işçisinin" yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmelerin uzlaşıyla tamamlanması, Bitron Elektromekanik bünyesindeki yüzlerce işçi ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: ANKA

