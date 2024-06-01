Manisa\'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Manisalıların ulaşımlarını daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla yapılan denetimlerde, klimalarını çalıştırmayan otobüs şoförlerine uyarılarda bulunuldu.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Kent merkezindeki toplu taşıma araçlarını tek tek kontrol eden Trafik Zabıta ekipleri, kliması açık olan otobüs şoförlerine yaz boyunca klimanın aktif olması gerektiğini belirtti. Ekipler, kliması açık olmayan otobüs şoförlerine de uyarılarda bulundu. Vatandaşların daha rahat ve ferah bir yolculuk yapabilmesi için denetimlerin rutin olarak sürdürüleceği belirtildi.

Manisalılar memnuniyetlerini ifade etti

Manisalılar da klima denetimleri ile ilgili görüşlerini paylaştı. Denetimlerin devam etmesini isteyen Manisalılar, yapılan uygulama nedeniyle memnuniyetlerini ifade etti. Furkan Aslan, "Klimalar çok çalışmıyor genelde otobüslere bindiğimizde. Yolcuklarda üst üste gidiyoruz zaten, sefer sayıları da az ama düzeliyor yavaş yavaş. Bu aralar daha iyi" derken, Hilmi Ünlüel, "Tabi daha güzel olur. İnsanlar sağlıklı gidip gelsin, kliması çalışsın devamlı arabanın. İçeride sirkülasyon olsun. Düzenli bir şekilde denetim olması lazım." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Osman Dereli, her zaman denetimlerin olması gerektiğini belirterek olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Fehim Çakır isimli vatandaş, "Bu denetimleri çok önemli görüyorum. Olması gereken bir şey. Denetimsiz her şey bozuktu. Denetlendiği zaman her şeyin düzgün olacağına inanıyorum." derken, Murat Oğuzcan şunları söyledi: "15 senedir böyle bir şey görmedik. Şimdi böyle oldu, çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne." - MANİSA