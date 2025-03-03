Manisa'da Üç Günde 1037 Kamyon Hafriyat Temizlendi - Son Dakika
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Manisa'da Üç Günde 1037 Kamyon Hafriyat Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısındaki kaçak molozları temizleyerek bölgeyi düzenli ve temiz hale getirdi. Üç gün süren çalışmalarda 1037 kamyon hafriyat kaldırıldı.

03.03.2025 17:46
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Üç günde 1037 kamyon hafriyat kaldırıldı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında uzun yıllardır kaçak ve kontrolsüz şekilde dökülen molozları temizledi. 100 kamyon, 6 iş makinesi, 4 ekskavatör ve 3 loder görev alırken toplamda 1037 kamyon hafriyat çıkarıldı. Üç gün süren çalışmalar sonucunda bölge, çirkin görüntüden arındırılarak düzenli ve temiz bir hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıllardır kaçak ve kontrolsüz moloz dökümünün merkezi haline gelen Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle temizlendi. Yıllardır göz ardı edilen ve kaçak moloz dökülmesine göz yumulan bölgede yaklaşık 16 bin metreküp hafriyat kaldırıldı. Temizlik çalışmalarında 100 kamyon, 6 iş makinesi, 4 ekskavatör ve 3 loder görev aldı. Ayrıca 100 personelin aralıksız çalıştığı operasyon kapsamında, toplamda 1037 kamyon hafriyat çıkarıldı. Çıkarılan moloz ve atıklar, Saruhanlı Sarıçam Kontrollü Hafriyat Döküm Sahası'na taşındı.

"Kentimizin yıllardır kronik bir sorunuydu"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Manisa'mızın temiz, düzenli ve yaşanabilir bir şehir olması için dere temizliğinden altyapı yatırımlarına kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kaçak ve kontrolsüz moloz dökümleri, çevremize büyük zarar veriyor ve şehir estetiğini olumsuz etkiliyor. Bu alan da kentimizin yıllardır kronik bir sorunuydu. Otogarın karşısında, herkesin göz ardı ettiği moloz yığınlarını temizlemek için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüttü ve kısa sürede bölgeyi temizleyerek düzenli hale getirdi. Ancak bu sadece bir başlangıç. Manisa'nın her noktasında çevre kirliliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaçak dökümlere karşı denetimlerimizi artırarak sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşlarımızdan da çevremizi koruma konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

Kaçak moloza geçit verilmeyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini, bu tür çevre kirliliğine asla göz yumulmayacağını vurguladı.

Kaynak: İHA

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