Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, binlerce hap ele geçirildi.

(MANİSA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın son 3 günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında bin 564 sentetik hap, 2 bin 830 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerince yürütülen saha çalışmaları ve analiz faaliyetleri doğrultusunda, 2 Ağustos'ta Şehzadeler ilçesinde İ.K'nin üzerinde yapılan aramada bin 564 sentetik hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün K.K'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 2 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.

Aynı gün Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince A.K'nin üzerinde ve gösterdiği noktalarda yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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