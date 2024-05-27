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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan diğer şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik 26 Mayıs Pazar Günü yapılan faaliyetlerde 452 gram esrar, 367 adet sentetik ecza hapı, 192 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet aparat, 6 adet bıçak, 1 adet muşta, 11 adet 9 mm. fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 TL ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 33 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.