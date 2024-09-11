Manisa'da Vinçle Gelin Arabası - Son Dakika
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Manisa'da Vinçle Gelin Arabası

Manisa\'da Vinçle Gelin Arabası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde vinç operatörü olan damat, müstakbel eşini nikah salonuna gelin aracı olarak süslediği vinçle götürdü. Vinç ve konvoyla yapılan sürpriz, çiftin mutluluğunu artırdı.

11.09.2024 18:46  Güncelleme: 18:55
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olan damat, müstakbel eşini nikah salonuna gelin aracı olarak süslediği vinçle götürdü. Önde gelin aracı olarak süslenen vinç, arkasında akrabalarından oluşan düğün konvoyuna yoldan geçen araçlar da kornalarını çalarak mutluluklar diledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Doğan Çoban ve Funda Akar, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı'ndaki nikah salonunda dünyaevine girdi. 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan damat Doğan Çoban, gelin aracı olarak da iş makinesi olan vinci tercih etti. Gelini vinçle almaya giden damat Çoban, "Bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Sonrasında ileriki günlerde arkadaş olduk. Sonrasında birbirimize güvenimizi, saygımızı kazandık. Birbirimize bağlı olduğumuz için evlenmeye karar verdik. Evlenmeye karar veren arkadaşlarda önce saygı, sevgi ve güven yeterli oluyor. Günümüzde birçok farklı etkinlikler oluyor. Biz de farklı bir şey yapmak için böyle bir düşünceye girdik. Kendimiz için mutluyuz" dedi.

Vinçle nikah salonuna giden gelin Funda Akar ise şunları söyledi:

"Daha önce bu tür işler görüyorduk. Biz de böyle bir şey yapsak mı diye konuşuyorduk. Bana sürpriz oldu. Beklemiyordum böyle bir şey. Güzel oldu."

Vinç ve arkasındaki konvoyla nikah salonuna gelen genç, çift sevdiklerinin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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