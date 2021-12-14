Üye Girişi
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı

14.12.2021 14:14
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Manisa'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa'da Sebze ve Meyve Halinde program düzenlendi.

Manisa'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa'da Sebze ve Meyve Halinde program düzenlendi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası, Manisa'da Sebze ve Meyve Halinde düzenlenen programla kutlandı. Program, ilkokul öğrencisi Ahmet Kazak'ın yerli malı haftasına ilişkin şiir okumasıyla başladı. Daha sonra Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz, günün önemine ilişkin bir konuşma yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

Yerli Malı Haftası kutlama programının son konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü yaptı. Yerli Malı Haftasına katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür eden Güzgülü, Yerli Malı Haftası dediğimiz bu önemli hafta, ülkemizde uzun yıllardır kutlanan, yerli malını kullanmayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinliktir. Değerli çocuklar, bizlerin zamanında Yerli Malı Haftası, sadece yiyecek ve içecekten ibaretti. Kendi üretimimiz olan yiyecekleri okullarımıza götürür, haftayı kutlardık. Ancak ülkemiz son 40-50 yılda çok önemli hamleler yaptı ve yüzlerce fabrika ile üretimin her alanında boy göstermeye başladı. Bugün dünyanın birçok ülkesine Türk Malı damgalı milyonlarca ürün satılıyor. Bu, hepimiz için bir gurur kaynağıdır" dedi.

Koronavirüsün salgınının tarım ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirten Güzgülü, "Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, sağlığımızı tehdit eden, sizleri uzun bir süre okulunuzdan, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan koparan Covid-19 salgını hepimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu salgında, tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha anlamış olduk. Bu düşünceden hareketle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Milletin efendisi çiftçimize sera desteği, fidan dağıtımı, sulama desteği, hayvancılık desteği gibi çok sayıda katkı sağlıyoruz. Ülkemizin verimli topraklarının tamamı sürülmeden, kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeden mesafe kat edemeyiz. O açıdan çiftçilerimizi ve üretimi önemsiyor, onların her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Güzgülü konuşmasının devamında, "Gelecekte bu makamlarda ve ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Eğer ki, milli değerlerimize sahip çıkarsanız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalırsanız, O'nun gösterdiği yolda ilerlerseniz, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği aydınlık olur. Özetle, sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız. Bugün, sizlerle bir arada olduğumuz için oldukça mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün konuşmasının ardından öğrencilere meyve paketi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi kırtasiye seti armağan edildi.

Yerli Malı Haftasında gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı
Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Yerli Malı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin 14:26 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
TBMM'de bütçe görüşmelerine damga vuran protesto! Portakalları Genel Kurul'a döktü 14:21 TBMM'de bütçe görüşmelerine damga vuran protesto! Portakalları Genel Kurul'a döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti 13:21 Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
14:25 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
14:25 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı
13:53 Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı
Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi         
14:26
Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız         
14:22
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement