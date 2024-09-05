Manisa'da Abartı Egzozlu 100 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Abartı Egzozlu 100 Araç Trafikten Men Edildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 27-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran 100 aracı trafikten men etti. Toplamda 2 bin 255 aracın kontrol edildiği denetimlerde, kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandı.

05.09.2024 12:49
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Manisa'da yüksek ses ve abartı egzozdan 100 araç trafikten men edildi

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27-31 Ağustos tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 100 aracın trafikten men edildiği kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 17 ekip 34 personel ile 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik' gerçekleştirilen denetimde 2 bin 255 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 416 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı ve 100 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa\'da Abartı Egzozlu 100 Araç Trafikten Men Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Abartı Egzozlu 100 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Abartı Egzozlu 100 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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