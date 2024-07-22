Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Seyitli Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

22.07.2024 22:44
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Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Seyitli Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yunusemre ilçesi Seyitli Barajı mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.35 sıralarında yangın çıktı. Saat 17.48'de orman yangın söndürme ve itfaiye ekiplerince yangına ilk müdahale yapıldı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Manisa\'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

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