Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler ve istihdam konuları ele alındı.

26.04.2024 10:20
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Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, video konferans ile Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2024 yılı 2. Olağan Toplantısına katıldı. Manisa Valisi Enver Ünlü ve kurul üyelerinin de yer aldığı toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2024 yılı Ocak-Mart dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine sunum eşliğinde bilgi verdi. 2024 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 24 bin 111 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 4 bin 312 işyeri ziyareti gerçekleştirildiği, kamu ve özel sektörde toplam 9 bin 42 kişinin işe yerleştirildiği aktarıldı. Ayrıca iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 24 grupta 340 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendiği, bunun yanında meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 76 Eğitim Kurumunun ziyaret edilerek 4 bin 236 kişiye eğitim verildiği kaydedildi. Toplantıda aktif ve pasif iş gücü hizmetleri kapsamında; 2024 yılı Ocak-Mart döneminde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif fuarı gerçekleştirildiği, bu kapsamda hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi ile şu ana kadar 9 firma ile protokol imzalandığı ve bu projeden 23 katılımcının faydalandığı bilgisi verildi.

İşsizlik ödeneğinden 2 bin 931 kişi yararlandı

İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 29 adet programın açıldığı, 68 kişinin söz konusu programlar kapsamında işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesinin sağlandığı belirtildi. Ayrıca işsizlik ödeneğinden 2931 kişi yararlandığı ifade edildi.

Toplantının devamında İl Mesleki Eğitim Politikaları gündemi kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından 2024 yılı ilk 3 aylık faaliyetleri ile birlikte çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Daha sonra Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, kurul üyelerine 'Çocuk İşçiliği' konusunda bilgi aktardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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