Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Manisa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Manisa’nın Kula, Demirci ve Alaşehir ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Kula, Demirci ve Alaşehir ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Kutlama programı, Kula Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen tebriklerin kabulüyle başladı. Kaymakam Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Yarbay Çağlar Başkurt ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Program, daha sonra Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. Buradaki törende Kula Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Alper Aslan yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Dostlar Efe Yaren Ekibi'nin gösterilerini sergilemesi ile kent meydanındaki tören sona erdi.

Demirci'de Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı törenlerle kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen resmi tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kaymakam Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Uğur ve Belediye Başkanı Erkan Kara'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Fatih Emre Özeskilli, 30 Ağustos'un askeri ve tarihi önemine değindi.

Atatürk anıtındaki törenin ardından Demirci Kaymakamı Fatih Bayram Kaymakamlık makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Alaşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenler ve şehitlik ziyaretleriyle coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ulaştırma Binbaşı Şükrü Anıl Aydın yaparken, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ise şeref defterini imzaladı. Meydandaki programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Alaşehir Şehitliği'ne geçti. Şehitlikteki anma programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Direk tarafından yaptırılan duanın ardından, protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine tek tek gül bırakıldı.

Düzenlenen törenlere; Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Dal, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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