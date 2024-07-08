Manisa İtfaiye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Manisa İtfaiye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

Manisa İtfaiye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 'Temel İlk Yardım Yenileme' eğitimi verdi. Eğitimde, itfaiyecilerin kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin önemi vurgulandı.

08.07.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik "Temel İlk Yardım Yenileme" eğitimi verdi. 30 personelin katıldığı eğitimde, birçok hayati görevlerde bulunmaları nedeniyle itfaiyecilerin kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik "Temel İlkyardım Yenileme Eğitimi" programı düzenlendi. Başta yangın olmak üzere kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapan arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla verilen eğitimde, özellikle kurtarma ve kaza risklerine yönelik ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitim programına İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Derya Hüner ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir de katıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri Belgin Dinç ve Emine Yüksel Baldan tarafından 30 itfaiye personeline yönelik verilen "Temel İlk Yardım Yenileme Eğitimi" 2 gün sürdü. Teorik ve pratik olarak verilen eğitimde, itfaiyecilerin başta yangın söndürme, arama kurtarma, afetzedeyi güvenli bölgeye taşıma, OED (Otomatik eksternal defibrilatör) cihazı kullanımı gibi birçok hayati görevlerde bulunmaları nedeniyle kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin hayati önem taşıdığının altı çizildi. İlk yardımın temel ilkelerinin anlatıldığı eğitimde; yaralanmalarda, kırık, çıkık, burkulmalarda ve diğer acil durumlarda ilkyardım uygulamaları gösterildi. Eğitim sonunda kursiyerlerin ilk yardım belgeleri yenilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa İtfaiye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika

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