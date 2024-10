Yerel

Manisa Şehir Tiyatrosu perdelerini Manisalılar için açıyor

Manisa Şehir Tiyatrosunda ünlü tiyatrocu Kubilay Penbeklioğlu dönemi

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde perdelerini 11 Ekim'de açıyor. Ünlü tiyatrocu Penbeklioğlu, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek törende bir çok sürprizi Manisalılarla buluşturacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini 11 Ekim'de Manisalı sanatseverler için açacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar düzenledikleri basın toplantısında yeni dönemi tanıttı.

"Tiyatro sadece sanat değil aynı zamanda toplumun aynasıdır"

Yeni sezon için büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa Şehir Tiyatromuzun yeni sezonunun açılıyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. 11 Ekim'de yeni sezonu başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz, Manisalı tiyatro severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bu sezon tiyatromuzun Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu öncülüğünde Manisa'mızın kültürel dokusuna uygun oldukça zengin ve çeşitli oyun repertuarıyla halkımızla buluşacağız. Tiyatro sadece sanat değil aynı zamanda toplumun aynasıdır. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu sezon sadece başlangıç. Gelecek sezonlarda da tiyatromuzu yeni oyunlar, atölye çalışmaları ve gençlere yönelik etkinliklerle Manisa'nın kültürel hayatını daha da zenginleştirilecektir. Tiyatro sadece bir bina değil ruh, kimlik ve gelecektir. Bu kimlikle beraber güçlendirmek hepimizin ortak görevidir. tüm Manisalıları 11 Ekim cuma günü itibariyle sanatın evrensel dilinde konuşmaya çağırıyoruz. Shakespeare'in de dediği gibi tüm dünya bir sahnedir bütün erkekler ve kadınlar sadece oyuncularıdır. Sizleri de bu büyük sahnede yer almaya davet ediyorum" dedi.

"İzleyicilerimiz modern ve keyifli bir ortamda tiyatro deneyimi yaşayacak"

Gerek tiyatro salonunda gerekse de oynanacak olan oyunlarda büyük yeniliklerin yapıldığını kaydeden Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini 11 Ekim'de Manisalılarla buluşturacaklarını söyledi. Penbeklioğlu, "Tiyatromuz baştan sona yeniden tasarlandı. Teknolojik altyapısı güçlendirildi. Salonlarımız daha konforlu hale getirildi. İzleyicilerimiz daha geniş modern ve keyifli bir ortamda tiyatro deneyimi yaşayacak. Tiyatromuz hem sanatçılarımızı destekleyecek hem de seyircilerimize en iyi deneyimi sunacak şekilde düzenlendi" dedi. Sanatın toplumun bir aynası olduğu düşüncesinden yola çıkarak bu sezonun temasını "Ayna" olarak belirlendiğini belirten Penbeklioğlu, "Bu sezonun teması 'Ayna'. Aynayla, sanatın hayatın yansıması olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tiyatro insan yaşamı toplumları ve duyguları sahneye taşır. 'Tiyatro hayatın aynasıdır' sloganıyla insanın ve toplumun dünyasını yansıtarak seyircilerimizi derin düşüncelere sevk etmeyi hedefliyoruz. Bireyin iç dünyasına dokunan toplumsal meselelere dokunan sanatı hayatla buluşturan oyunlar sahneleyeceğiz. 2024-2025 sezonu büyük ustaların klasik eserlerinden, çağdaş yazarların güçlü yapıtlarına kadar geniş bir repertuarla karşınızda olacak. Sahnemizde can bulacak oyunlarından bazıları Shakespeare'in ünlü komedisi 'Bir yaz gecesi rüyası' ile perdelerimizi o oyunla açacağız. Bir çocuk oyunumuz var. Şehir tiyatromuzun genç yeteneklerinden Kaan Şensoyun yönettiği bir oyun olacak bu. Bu sezon sahnelemeyi hedeflediğimiz başka oyunlarımız da var. Murathan Mungan'ın Taziye, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, Bertolt Brecht'in Tebeşir Dairesi, Shakespeare'in Romeo Juliet gibi oyunları repertuarımızda yer alacak başlıca yer alacak. Çocuklar için de oz büyücüsü, alis harikalar diyarında gibi oyunlarla da çocuklarımızın karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası festivallere katılacaklarını da söyleyen Penbeklioğlu, "Ayrıca ulusal ve uluslararası festivallerde de yerimiz hazır. Bu tiyatroda tiyatro yaparken yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına gitmeyi hedefliyoruz. Adana Şehir Tiyatrolarına davet edildik. Berlin Türk Alman Tiyatro Festivali'ne davet edildik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Tiyatro Festivaline davet edildik. Bu festivallerde Manisamızı temsil etmenin gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

Sokak tiyatrolarıyla sanatı vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Penbeklioğlu, Niobe Ağlayan Kaya açık hava tiyatro sahnesinde dikkat çekici tiyatro oyunlarıyla Manisalılarla buluşacaklarını ifade etti.

"Belediye konservatuarını açıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi konservatuarını açacaklarını söyleyen Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, "Belediye konservatuarını tekrar açıyoruz. Bu unutulmuş bir konservatuvar. Daha önce açıktı ancak anlam veremediğimiz şekilde kapatıldı. Bu konservatuarda gençlerimizin eğitim almasını sağlayacağız. Gençlerimizin eğitim almasını sağlayacağız. Sadece konservatuarda değil tiyatro kurslarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurslarıyla her yaştan her meslekten tiyatroya gönül vermiş kişilerin teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak iyi birer tiyatro izleyici olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Gezici tırlarla vatandaşlar sanatla buluşacak

Gezici tırlarla Manisa'nın pek çok noktasına sanatı taşımayı hedeflediklerini söyleyen Penbeklioğlu, "Gezici tırlarımızla Manisa ilçe ve mahallelerine halkımıza kültür ve sanatı ayaklarına kadar götürme imkanı sağlamış olmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz sinema ofisi ile beyaz perdeye gönül vermiş, senaryosu olan, film çekmek isteyen, çekilen filmlere yapımcı olmak isteyen amatör ve profesyonel çalışmaları destekleyerek il ve ilçelerin doğal yapısını tarihi turistlik ve doğal güzelliklerinin beyaz perdede görmek isteriz" diye konuştu.

Sahnelenen oyunların ücretli olacağını söyleyen Penbeklioğlu, "Bundan sonra çok cüzi bir rakam da olsa artık seyircilerin ücret ödeyerek sanata katkı yapmalarını istiyoruz. Tam 30 TL, çocuk 15 TL ücreti olarak belirledik. Takdir edersiniz ki bu çok cüzi bir rakam. Devlet Tiyatroları ücretlerinde gitmeye çalışıyoruz. Ön koltuklarda Türk tiyatrosuna damga vurmuş duayen isimlerin adlarını vereceğiz. İkinci oyunda ben de oynayacağım. Berlin'deki festival için hazırlayacağımız bir oyun olacak. Ben buradayım Manisa'dayım. Manisa'yı çok seviyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zeyrek ve ekibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibiyle birlikte toplantıya katılanları selamladı.