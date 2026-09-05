Manisa Soma\'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliği, yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Soma ilçesinde meydana gelen orman yangını, devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonu, kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve sahada görev yapan ekiplerimizin üstün gayretleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Orman yangınlarını yüksek bir hassasiyet ile takip ve tedbirini aldıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şehrimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Orman kahramanlarımıza, hava destek unsurlarımıza, itfaiye, jandarma ve destek veren tüm kamu kuruluşlarımıza, Ayrıca Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında kaymakamlarımız koordinasyonunda yürütülen hazırlık, eğitim ve rehberlik çalışmaları ile ön hazırlık ve dayanışmanın, afetlerle mücadelede en büyük gücümüz olduğunu ortaya koyan risk azaltma gruplarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Yeşil vatanı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."