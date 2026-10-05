Manisa Ticaret Borsası seçimini 93 oyla Özkasap kazandı, rakibi 74 oyda kaldı

Manisa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde mevcut başkan Sadık Özkasap yeniden başkan seçildi. Özkasap, 93 oy alarak güven tazelerken, rakibi Rıza Seyyar 74 oyda kaldı.

Manisa Ticaret Borsası'nda organ seçimleri tamamlandı. Yaklaşık 15 yıldır başkanlık görevini sürdüren Sadık Özkasap ile Rıza Seyyar'ın yarıştığı seçimde 93 oy alan Özkasap yeniden başkan seçildi. Rıza Seyyar ise 74 oy aldı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti. Önümüzdeki 4 yıl boyunca tecrübe ve genç ekiple çalışacaklarını belirten Özkasap, yeni hizmet binasında modern laboratuvar ve üzüm borsa salonuyla üyelere hizmet sunacaklarını söyledi.

Özkasap, "Bugün Manisa Ticaret Borsası üyelerine çok çok hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere oy veren, oylarıyla bize bir sorumluluk verdiler. Ben ve ekip arkadaşlarımla beraber birikimimiz, tecrübemiz ve genç ekibimizle buradan itibaren önümüzdeki 4 yılda Manisa Ticaret Borsası üyelerine layık olmaya çalışacağız. Yeni hizmet binamızda modern laboratuvarı, üzüm borsa salonuyla beraber üyelerimize hizmet vereceğiz" dedi.

Rakibi Rıza Seyyar'a da teşekkür eden Özkasap, "Bugün burada çok değerli rakibim olan ama kendisini bir ağabey olarak gördüğüm Rıza Seyyar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rıza Bey'in duruşu, olgunluğu, iyi bir iş insanı. Bugün sonuçta kaybeden yok. Bugün burada Manisa Ticaret Borsası kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Özkasap, seçim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına da teşekkür ederek, kendilerine destek veren üyelere ve ekip arkadaşlarına minnettar olduğunu dile getirdi.