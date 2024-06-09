Manisa Valiliği: Vatandaşlar sıcaklara karşı dikkatli olmalı - Son Dakika
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Manisa Valiliği: Vatandaşlar sıcaklara karşı dikkatli olmalı

Manisa Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasının beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sıcaklara karşı dikkatli olmaları ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riskinin yükseleceği belirtilerek, vatandaşların orman varlığını korumak için gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

09.06.2024 18:24
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Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasının beklendiği belirtilerek, "Vatandaşların sıcaklara karşı dikkatli olmaları, günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Manisa Valiliği artan hava sıcaklıkları sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması beklenmektedir. Normalin üstünde seyreden sıcak havalardan en çok yaşlılar, kronik hastalığı olup sürekli ilaç kullananlar, kalp, şeker ve solunum yolu hastaları, hamileler ve çocuklar etkilenmektedir. Vatandaşların sıcaklara karşı dikkatli olmaları, günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca artan hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörülmektedir. Öncekiyıllardagerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesindeçıktığı göz önüne alınarak bu yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın milli servetimiz olan orman varlığımızı korunması, bu konularda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valiliği: Vatandaşlar sıcaklara karşı dikkatli olmalı - Son Dakika

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