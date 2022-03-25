Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu - Son Dakika
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Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu

25.03.2022 16:25
Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu

1980 yılında göreve başlayan ve 2001 yılından itibaren Valilik Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Tülin Kudak emekliye ayrıldı.

1980 yılında göreve başlayan ve 2001 yılından itibaren Valilik Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Tülin Kudak emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılan Kudak için veda yemeği düzenlendi.

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılması sebebiyle ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmekte iken emekliye ayrılan Tülin Kudak onuruna daha sonra Polis Evinde yemek programı düzenlendi. Programa; Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Mesut Eser ve Ahmet Yılmaz, Emekli İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım ve Emekli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Erşen Akar, valilik birim müdürleri ve personel katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, programda yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarının bir çınarı uğurladığını söyleyerek "Valilikte görev yaptığı süre içerisinde olduğu bundan sonraki yaşamında da faydalı işlere imza atarak yine çevresinde olumlu bir etki bırakacağına inanıyor, bugüne kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

1980 yılında başladığı memuriyet hayatına 1988 yılından beri Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde devam ettiğini ve 2001 yılından itibaren de Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığını söyleyen Tülin Kudak da yaptığı konuşmada "Görev sürem boyunca birlikte görev yaptığımız Valilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Diyebilirim ki ömrümün 3'de 1'i Valilik Binası içinde geçti ama Valiliği evim, çalışma arkadaşlarımı da ailem olarak görerek çalıştım. Çok güzel günlerimiz de oldu çok zor anlarda oldu ama çok güzel günlerde yaşadık, çok güzel anılar biriktirmiş olarak gidiyorum. 17 Valimizle birlikte görev yaptım, hepsinden güzel hasletler aldık, bizlere verdikleri emek ve öğütler sayesinde güzel çalışmalar yaptık. Sizin nezdinizde hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz, Tülin Kudak'a başarı plaketi ve çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu
Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu
Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu
Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu
Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu

YORUMLAR
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Yaşar Karadeniz, Emekli, Manisa, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak emekli oldu - Son Dakika


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