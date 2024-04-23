Manisa Valisi Enver Ünlü, makamını 9 yaşındaki bir kıza devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamını 9 yaşındaki bir kıza devretti

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamını 9 yaşındaki bir kıza devretti

1980 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde kaymakamlık makamına geçen ve bir gün boyunca vekalet eden Manisa Valisi Enver Ünlü, 44 yıl sonra bu sefer makamını 9 yaşındaki Fatma Zehra Soysal'a devretti. Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

23.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1980 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kaymakamlık makamına temsilen geçen ve bir gün boyunca makama vekalet eden Manisa Valisi Enver Ünlü 44 yıl sonra bu sefer Manisa Valisi olarak makamını 9 yaşındaki Fatma Zehra Soysal'a devretti.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makamını temsilen çocuklara devretmesiyle devam etti.

Vali Ünlü çocukluğunu hatırladı

Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Soysal'a makamını devreden Vali Ünlü kendisinin de 1980 yılında Çorum'un Bayat ilçesindeki 23 Nisan kutlamalarında Bayat Kaymakamı Abdulkadir Sarı'nın makamını devraldığını belirterek, "Ben de Fatma Zehra'nın yaşlarında kaymakamlığı devraldım ama ben akşama kadar devam ettim. Yangın çıkmıştı galiba kaymakam 'Akşama kadar vekalet sende' dedi ve çektiler gittiler dağ köyüne. O zaman böyle yollar, araçlar falan yok. Ben akşama kadar epey iş yaptım Çorum Bayat'ta. Milli Eğitim Müdürü de yanıma oturdu. Çocuk parkları, okul bahçeleri talimatları verdim. Diğer çocuklar devir teslimleri yapmış ama ben akşama kadar devam ettim. Telefonu açıyorum belediye başkanı, mal müdürü ile konuşuyorum gerçekten. Tabii milli eğitim müdürü de bana tüyo veriyor 'Şu eksik var bu eksiğimiz var diye. Yıllar sonra kaymakamlıkta devir teslim yaptığımız büyüğümüz Abdulkadir Sarı ile Hatay'da vali kaymakam olarak çalıştık. Allah uzun ömür versin, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak köpeklerinin barınaklara alınmasını istedi

Makama oturan minik vali Fatma Zehra Soysal ise ilk icraat olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i arayarak, "Resim, müzik ve yabancı dil gibi ücretsiz kursların artırılmasını istiyorum, okullarımıza oyun ve spor alanları yapılmasını istiyorum. Sokaktaki başıboş köpeklerin beslenerek gözetim altına alınmasını istiyorum" dedi. Minik Vali Soysal, Başkan Zeyrek'in talepleri olumlu karşıladığını ve hayata geçireceklerini söylediğini ifade etti. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de ücretsiz kursların artırılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Manisa Gazi İlkokulu'nun 700 öğrencisi okul önünden tören alanına kortej eşliğinde gelerek kutlama programını başlattı. Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Gazi İlkokulunun 700 öğrencisi tarafından hazırlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Fatma Zehra, Kaymakamlık, Enver Ünlü, 23 Nisan, Manisa, Çocuk, Çorum, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Valisi Enver Ünlü, makamını 9 yaşındaki bir kıza devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Valisi Enver Ünlü, makamını 9 yaşındaki bir kıza devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement