Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı

14.10.2022 17:32

Manisa haberleri: Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk anasınıfı ve lise öğrencileriyle birlikte kurabiye yaptıMANİSA Bu yıl 'Kimseyi geride bırakma' teması ve 'Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam' sloganıyla...

Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk anasınıfı ve lise öğrencileriyle birlikte kurabiye yaptı

MANİSA Bu yıl 'Kimseyi geride bırakma' teması ve 'Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam' sloganıyla kutlanan Dünya Gıda etkinlikleri çerçevesinde Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk anasınıfı ve lise öğrencileriyle birlikte kurabiye yaptı.

Manisa'da Dünya Gıda Günü, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Etkinliğin ilk bölümünde lise ve anasınıfı öğrencileriyle birlikte 'Gıdanı koru mutfak etkinliği' gerçekleştirildi. Mutfak etkinliğinde Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, anasınıfı ve lise öğrencileriyle birlikte kurabiye yaptı. Pişirilen kurabiyelerin daha sonra öğrenciler ve katılımcılar tarafından tadımı gerçekleştirildi. Mutfak etkinliği sonrasında anasınıfı öğrencilerine "Gıda kahramanları iş başında aktivite kitabı" dağıtılırken, aktivite kitabında; gıdanın yolculuğu, gıdaları saklama koşulları, gıda atıkları, artan gıdaları değerlendirme yolları, suyun israfı gibi konular boyama ve çeşitli etkinlikler ile anlatılarak çocuklarda gıda israfı ile ilgili bilinç oluşturulmaya çalışıldı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise, 'Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam' konulu söyleşi düzenlendi. Gıda güvenliği ve beslenmenin öneminin vurgulandığı söyleşide evlerde gıda israfının önlenmesi için yapılması gerekenler, evlerde hangi gıdaların israf edildiği, gıdaların nasıl korunması gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Gıdanın adil ve eşit dağıtılması gerektiğinin öneminde dikkat çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Manisa Kız Meslek Lisemizdeyiz. 2022 yılının teması kimseyi arkada bırakma. 2022 yılı teması çok anlamlı. İnsanoğlu gelişimini sürdürürken inovasyonda, ekonomide gelişirken arkada bıraktığı geniş bir kitle var. Dolayısıyla gıdanın da adil ve eşit bir şekilde dağılmasının önemini vurgulayan bu seneki tema bizim için de çok anlamlı. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü burada gençlerle birlikte 'Kimseyi Arkada Bırakma' diyerek kutluyoruz." dedi. Dünya Gıda Günü Etkinliğine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin, gıda sektörünün temsilcileri, Gıda Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, lise ve anasınıfı öğrencileri, öğretmenler ve teknik personel katıldı.

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Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı - Son Dakika
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