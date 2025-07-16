Manisalı Gençler, Yeşil Adımlar Projesi ile Kosova'da Farkındalık Yarattı - Son Dakika
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Manisalı Gençler, Yeşil Adımlar Projesi ile Kosova'da Farkındalık Yarattı

Manisalı Gençler, Yeşil Adımlar Projesi ile Kosova\'da Farkındalık Yarattı
16.07.2025 15:48  Güncelleme: 15:53
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Manisa'dan 24 genç, 'Yeşil Adımlar-Geleceğe Dönüşüm' Projesi kapsamında Kosova'ya giderek geri dönüşüm ve çevre konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Gençler, ilk yurt dışı deneyimlerini yaşarken farklı kültürlerle de tanışma fırsatı buldu.

Manisalı gençler 'Yeşil Adımlar-Geleceğe Dönüşüm' Uluslararası Hareketlilik Projesi ile farkındalık oluşturdu. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi'nden 24 genç, proje ile Kosova'daki gençlerle buluştu, geri dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi ve farklı kültürleri keşfetme imkanı yakaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Uluslararası Hareketlilik Projeleri ile Manisalı gençler yurt dışına açıldı. "Yeşil Adımlar-Geleceğe Dönüşüm" Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının hibe desteği ile hayata geçti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi, hazırladığı Uluslararası Hareketlilik Projesi ile yeşil becerilere dikkat çekti ve geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında Manisa'daki 24 genç Kosova'ya giderek oradaki gençlerle buluştu ve çevre farkındalığı, geri dönüşüm, yeşil beceriler, kültürler arası etkileşim alanlarında paylaşımlarla bulundu.

İlk kez yurt dışına çıktılar

Proje ile birçok genç ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı da yakalamış oldu. Türkiye-Balkanlarda yaşayan gençler arasında kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan projede, gençlerin farklı kültürleri tanıması, ortak değerler etrafında buluşması ve bölgesel iş birliğinin artırılması hedeflendi. Gençler proje kapsamında Selanik Atatürk Evi'ni ziyaret etti, Osmanlı döneminde kalan tarihi eserleri ve çevre güzelliklerini de keşfetti. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesi Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Yunusemre Enstitüsü, Vusthrri Belediyesi, Mamuşa Belediyesi ziyaretlerini gerçekleştiren heyet, Türkiye'den getirdiği çeşitli hediyeleri takdim etti.

Atölye çalışmaları düzenlendi

Proje kapsamında geri dönüşümün önemine dikkat çekilirken, Manisalı gençler atık malzemeleri kullanarak ortaya çıkardıkları birbirinden güzel çantaları sergileme imkanı buldu. Düzenlenen atölye çalışması ile Kosova'daki gençlere de atık malzemeleri nasıl değerlendirecekleri anlatıldı. Çevre temizliği yapıp fidan diken gençler, iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık kazandı. Uluslararası hareketlilik projesi ile Kosova'ya giden gençlerden Sena Yüksel, ilk kez yurt dışına çıkmanın heyecanını yaşadığını ve çok güzel bir deneyim kazandığını söyledi. Sena Yüksel, Kosova'daki yaşıtları ile buluştuklarını, geri dönüşüm alanındaki yaptıkları çalışmaları anlatarak örnek olduklarını belirtip, "Biz de onlardan çok şey öğrendik. Çevre konularının, geri dönüşümün çok önemli olduğunun farkındayız, bu konuları başka bir ülkede konuşmak, farklı gençlerle iletişim kurmak bize çok şey kattı. Aynı zamanda Balkanlar'daki soydaşlarımızla buluştuk, Osmanlı döneminden kalan birçok tarihi yapıyı ziyaret ettik" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Kosova, manisa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalı Gençler, Yeşil Adımlar Projesi ile Kosova'da Farkındalık Yarattı - Son Dakika

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